В России начнут выпуск нового пикапа

Компания «Промтех» представила пикап «Капитан». Нижегородский автопроизводитель «Промтех» предложит российским покупателям пикапы «Капитан»: в основе этой машины лежит китайский Huanghai N2, для которого нижегородцы изготовят оригинальные надстройки. На сайте марки Huanghai модель N2 описана так: «шасси уровня Bentley», «король лёгких мостов» и «дизайн шасси, аналогичный Toyota Land Cruiser».

© Huanghai N2

Модель оснащена 2,5-литровым 129-сильным турбодизелем Isuzu, с которым состыкована 6-ступенчатая механическая коробка передач. Привод — жёстко подключаемый полный. Фактическая грузоподъёмность составляет 1200-1400 кг.

© quto.ru

Как стало известно редакции Quto, в процессе вывода на рынок нового продукта компания «Промтех» планирует наладить крупноузловую сборку автомобилей, чтобы зайтем перейти на полноцикловую методику со сваркой кузовов.

© Quto.ru

В готовом продукте только шасси будет совместной сборки, а кузова — чисто российского производства. Более того, предполагается внесение изменений и в само шасси (у «Промтеха» есть опыт подобных доработок).

Пока журналистам показали лишь «мулы», на которых испытываются возможности шасси по грузоподъемности, проходимости и удобству обслуживания. В дальнейшем шасси станет «носителем» целой линейки разнообразных надстроек.

Ранее компания «Промтех» представила минивэн Lada Largus Roof второго поколения: новинку построили на базе рестайлинговой Lada Largus. У неё пластиковая надстройка и трансформируемый салон.