Автомобили Peugeot не подорожают в России из-за повышения ставок утильсбора

Новые автомобили марки Peugeot не подорожают в России после того, как с 1 октября 2024 года в России повысились ставки утилизационного сбора на все легковые автомобили, которые представлены на рынке. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании «Автомобильные технологии», которая занимается, дистрибуцией моделей Peugeot на российском рынке.

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«Мы постоянно работаем над оптимизацией логистики, производственной составляющей и над развитием канала прямых продаж. В краткосрочной перспективе мы не планируем поднимать цены несмотря на рост утилизационного сбора», — рассказал «Газете.Ru» директор по стратегическому развитию компании «Автомобильные технологии» Павел Безрученко.

Собеседник уточнил, что речь идет как об импортных версиях, так и о модели российской сборки. На автозаводе в Калужской области компания «Автомобильные технологии» производит кроссовер Citroen C5 Aircross. В августе губернатор Калужской области Владислав Шапша прокомментировал производство автомобиля на этом предприятии.

«Это наш автомобиль, это автомобиль, который собран в Калужской области», — сказал Шапша.

Помимо локального выпуска кроссовера Citroen C5 Aircross «Автомобильные технологии» занимаются импортом и продажей автомобилей Citroen C5X (кросс-лифтбек от 4 299 00 руб.), Peugeot 4008 (кроссовер сегмента C — от 3 899 000 руб.), Peugeot 2008 (сегмент B — от 2 999 000 руб.), Peugeot 5008 (семиместный кроссовер — от 4 199 000 руб.), стоимость модели Citroen C5 Aircross начинается от 3 699 000 рублей.

Марка Peugeot давно известна в России, автодилеры называют ее проверенным брендом с надежным европейским качеством и современными технологиями. У владельцев различных моделей Peugeot не возникают проблемы с обслуживанием и эксплуатацией этих автомобилей.

На все импортные автомобили модельной линейки Citroen и Peugeot распространяется гарантия производителя — два года или 100 тысяч км, а в случае с локально произведенным автомобилем — три года или 100 тысяч км. Все автомобили имеют базовую услугу помощи на дороге в круглосуточном режиме и семь дней в неделю.

Помимо прочего автомобили Peugeot отличаются экономичностью. Кроме того, Peugeot задает среди конкурентов высокие показатели по надёжности и безопасности, что подтверждается успешными испытаниями в рамках краш-тестов по европейской методике Euro NCAP.

Одна из наиболее характерных черт автомобилей Peugeot — отточенная управляемость и мягкая плавность хода. В пользу бренда говорит более чем двухсотлетняя европейская инженерная школа производства автомобилей.

В линейке Peugeot основная модель, которую чаще всего выбирают россияне, — это кроссовер 4008. Он относится к С-сегменту среднеразмерных автомобилей с большим запасом пространства в салоне. Его часто покупают семейные клиенты, желающие иметь вместительный автомобиль. Машина удовлетворяет потребностям в передвижении как в городских условиях, так и в путешествиях на большие расстояния.

При этом Peugeot 4008 отличается премиальными материалами отделки салона, включая такие элементы, как кожа Claudia цвета Mistral & Asphalte, декоративные вставки на дверных панелях из кожи, а также панели, имитирующие хром и карбон. Переднее сидение водителя уже в базовой комплектации имеет электрорегулировку в шести направлениях и функцию массажа, поясничную поддержку. Оба передних сидения подогреваются, а пассажирское кресло вдобавок регулируется сервоприводами в шести направлениях, что встречается редко в машинах других брендов аналогичного класса.

Сиденье заднего ряда в Peugeot 4008 складываются в пропорции 2/3 или 1/3, в салоне установлена цифровая приборная панель с сенсорным дисплеем 12,3 дюйма. В числе опций панорамная крыша, умные системы помощи водителю, система интеллектуального привода Grip Control, которая активируется при движении по легкому бездорожью.

Кроссовер оборудован системой бесключевого доступа со стороны водителя и пассажира, а для улучшения маневренности в условиях города машина снабжена системой кругового обзора «360 градусов» и круиз-контролем. Особый плюс в том, что автомобиль комплектуется проверенным и надежным турбированным двигателем мощностью 175 лошадиных сил, который агрегатируется с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией японской компании Aisin. Стоимость базовой версии — от 3 899 000 руб.