Toyota отправила электрический Hilux на суровые испытания в карьер

Toyota отправила электрический Hilux работать в карьер. Прототип грузовичка с электрическим будет трудиться в австралийском Порт-Хедленде — одном из крупнейших в мире железорудных центров. «Зеленый» Hilux войдет в автопарк горнодобывающей компании Broken Hill Proprietary (BHP). Его задача — справиться с тем же объемом работы, что и машины на дизеле, которые ему предстоит заменить. Тестировать электрокар будут в течение года.

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Электрокар построен на базе Hilux с двухрядной кабиной. Для BHB его снабдили алюминиевой грузовой платформой, силовым бампером с дополнительным освещением и кенгурятником. Из других отличий от обычного Hilux — только порт для зарядки на левом крыле.

© Toyota

© Toyota

Цель Toyota — показать, что электрокар способен выполнять тяжелую работу в суровых условиях подобно пикапам на «тяжелом» топливе. BHP же стремится к электрификации парка и ищет варианты замену для своих дизельных грузовиков.

Первый прототип Hilux на электричестве был представлен еще в 2022 году, но Toyota до сих пор не предоставила информации ни о силовой установке, ни о емкости батареи. Весной нынешнего года стало известно, что такой вариант грузовика все же станет серийным.

Hilux Revo BEV начнут выпускать в конце 2025 года в Таиланде, где на пикап приходится половина всех продаж японской марки. Позже география может расшириться и на другие рынки, включая Европу.