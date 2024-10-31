Синоптик предупредил водителей о наступлении нервной зимы

В России предстоящая зима будет трудной для автомобилистов. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Газетой.Ru».

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«Для столичного региона эта зима будет теплой, но при этом ожидаются заметные колебания температуры и сильные осадки. Ближайшие дни это продемонстрируют. Поэтому автомобилистам стоит готовиться к нервной зиме», — заявил он.

Шувалов пояснил, что для грядущей зимы будут характерны резкие перепады давления и температуры. Также водителей ожидают частая гололедица и снегопады. При этом первые заморозки в столичном регионе наступят уже в ближайшие выходные — до -5C°.

Для российских автомобилистов предстоящая зима станет настоящим испытанием. Помимо аномальной погоды, в автосервисах ожидаются длинные очереди. Также россиян предупредили о резком росте расходов на подготовку автомобиля к зиме. Что нужно сделать с машиной до наступления холодов — читайте в материале «Газеты.Ru».

До этого стало известно, что в ноябре 2024 года автомобилистов ожидает повышение цен на бензин и дальнейшее подорожание машин. Банки введут ограничения на выдачу кредитов под залог авто, а таксистов начнут лишать лицензии за отсутствие страховки.