Россияне негативно относятся к снижению возраста для получения водительских прав

Около 76% россиян негативно относятся к инициативе по снижению минимального возраста для получения водительских прав. Такой результат после опроса автомобилистов получили специалисты сервиса проверки и подбора авто с пробегом «Автокод».

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Всего свои голоса отдали 219 человек. 14,7% респондентов ответили, что в этом вопросе важно учитывать не возраст водителей, а их опыт и уровень подготовки. Положительно оценили инициативу лишь 9,2% участников опроса. По их мнению, это даст больше свободы молодым водителям и поможет быстрее получить необходимый опыт вождения.

Напоминаем, что с предложением снизить минимальный возраст для получения в/у выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга Михаил Ветров. Он предложил выдавать права в 16-17 лет. Пока эта инициатива находится на этапе обсуждений.

Руководитель некоммерческой организации «Союз профессионалов авторынка» Вадим Адиев положительно оценивает такую возможность.

– Я поддерживаю снижение минимального возраста для получения водительских прав. Главное организовать этот процесс разумно. Помимо стандартной медкомиссии, проводить углубленную психологическую оценку водителей и иные дополнительные проверки. Опыт других стран показывает: установление возрастного порога в 16 лет успешно работает. Важно, чтобы молодые водители были хорошо подготовлены и подходили к вождению ответственно, – прокомментировал Вадим Адиев.

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