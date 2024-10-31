Представлен новый Xcite X-Cross 8

"Автозавод Санкт-Петербург" опубликовал официальные фото и информацию о второй модели российского бренда Xcite - среднеразмерном кроссовере X-Cross 8, который будет доступен в комплектации с системой полного привода.

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Сообщается, что Xcite X-Cross 8 имеет габариты 4740 х 1860 х 1705 мм и 7-местную конфигурацию салона. Длина колёсной базы составляет 2710 мм. Объем багажника при разложенной "галёрке" - 193 л, максимально доступно 2101 л - при сложенных сиденьях.

В ближайшее время на российском рынке должен появиться ещё один 7-местный семейный кроссовер - "Москвич 8". Он крупнее X-Cross: 4825 х 1870 х 1758 мм, размер колесной базы - 2830 мм. Но на стороне модели Xcite есть другой козырь - наличие комплектаций с системой полного привода, в то время как "Москвич", по крайней мере, на первых порах будет с приводом на передние колёса.

В движение Xcite X-Cross 8 приводится 150-сильным турбомотором объёмом 1.6 литра, агрегатированным 7-ступенчатым "роботом". У "Москвича" мощность больше - 174 л.с., но он и крупнее.

Новый Xcite X-Cross 8 оборудован креслом водителя с электроприводом регулировок и функцией памяти и вентиляции, цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма, мультимедиа с экраном аналогичного размера, отдельной сенсорной панелью управления климат-контролем (он двухзонный), боксом с функцией охлаждения, беспроводной зарядкой, зимним пакетом (подогрев руля, форсунок и лобового стекла, первого и второго ряда сидений), 6 подушками безопасности, круиз-контролем, передними и задними датчиками парковки, камерой кругового обзора 360, системой контроля слепых зон и системой помощи при трогании на подъеме и спуске, пятой дверью с электроприводом, а также бесключевым доступом и телематическим комплексом.

Ожидается, что топовые версии отличаются наличием 4WD, панорамной крыши и атмосферной подсветки.

Производитель отмечает, что кузовные детали в рамках адаптации к российским условиям проходят дополнительную оцинковку.

Отгрузки автомобилей дилерам уже стартовали. О начале продаж, цены и комплектации объявят позднее.

Первой моделью Xcite в России стал компактный кроссовер X-Cross 7, купить который можно начиная от 2.5 млн рублей.