Реальную цену ТО перед поездкой в сервис можно узнать в интернете

Авито запустил раздел «Плановое TO» для автолюбителей. В разделе собраны только проверенные сервисы, и есть возможность узнать реальную стоимость услуги «под ключ» с учетом цены необходимых расходников до поездки на СТО.

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При расчете стоимости техобслуживания сервис учитывает указанные параметры автомобиля и включает стоимость необходимых расходников и работ в соответствии с требованиями производителя. Так, например, по данным аналитиков Авито, средняя стоимость планового ТО в Москве в сентябре для Hyundai Solaris – 6 900 рублей, Exeed RX – 13 200 рублей. По желанию автовладельца перечень и объем проводимых работ может быть увеличен или расходные материалы могут быть заменены на более дорогие, что впоследствии изменит общую стоимость работ – об этом сообщит сотрудник СТО.

Внутри раздела «Плановое ТО» Авито покажет предложения услуг только от проверенных сервисов, прошедших верификацию на платформе, – все предложения размещены от официальных дилерских центров и крупных независимых СТО, которые предоставляют гарантию на работы и проводят работы согласно регламентам производителей авто.