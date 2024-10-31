Toyota готовит пикап Land Cruiser и двухдверный 4Runner для серферов

Toyota рассекретила пикап Land Cruiser и серферский 4Runner в стиле 80-х. Обе модели — не серийные, а лишь шоу-кары, подготовленные для выставки SEMA-2024, которая откроется в Лас-Вегасе в начале ноября. Первый получил название Land Cruiser ROX Concept, и это пикап на базе Land Cruiser со множеством кастомных деталей. Второй, 4Runner TRD Surf Concept, представляет собой двухдверных пляжный автомобиль, вдохновленный Hilux Surf 80-х годов.

За разработку Land Cruiser ROX отвечала фирма Calty Design Research. Тюнеры убрали задние стойки и крышу, заменив ее мягким съемным верхом, установили двери без стекол и расширили арки, чтобы поместились крупные колеса с внедорожными шинами. Кроме того, у автомобиля стальные бамперы и новый держатель запаски. В целом были заменены примерно 50 процентов деталей оригинального внедорожника.

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Что же касается 4Runner TRD Surf, то это детище студии Motorsports Garage. Он сохранил раму лестничного типа, но, как и в случае с Land Cruiser ROX, лишился D-стоек и крыши. Вместо нее установлены рейлинги, на которых можно закрепить доски для серфинга. Из особенностей дизайна можно отметить топографическую карту, нанесенную на капот.

Премьеры обеих новинок состоятся 5 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее концепты к SEMA анонсировала и Kia, их тоже два. Первый — спецверсия большого электрического кроссовера EV9. Судя по тизеру, это будет вариант, подготовленный для бездорожья. Второй шоу-кар — это PV5, кабина и шасси, на которое можно устанавливать разные кузовные модули. Последний ранее показали на выставке потребительской электроники СES-2024, однако для SEMA концепт чуть доработали.