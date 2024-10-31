Седан MG 5 получил рестайлинг

Марка MG выводит на рынок обновленную версию седана, который является клоном «китайца» Roewe i5. Рестайлинговая «четырехдверка» предложена с атмосферником 1.5 и вариатором.

В гамме бренда MG сегодня присутствуют два разных седана с «пятеркой» в названии. Так, кое-где продают MG 5, который является близнецом старого Roewe i5 образца 2018 года (марки MG и Roewe принадлежат концерну SAIC). А в самом Китае и некоторых других странах представлена вполне себе оригинальная модель. «Истинный» MG 5, то есть оригинал, совсем недавно пережил рестайлинг. Теперь же пришла очередь клона Roewe i5: публичную премьеру такого модернизированного седана MG провели в рамках проходящего в эти автосалона в Саудовской Аравии. Кстати, оригинальная «пятерка» тоже доступна на Ближнем Востоке, вот только там она зовется MG GT.

Ничего своего в рестайлинг седана марка MG не привнесла – это по-прежнему близнец Roewe i5, но уже образца 2021 года. Причем на родине четырехдверку Roewe с таким дизайном уже не продают: в Китае модель i5 в прошлом году еще раз модернизировали. Если же сравнивать с дореформенным ближневосточным MG 5, то другими стали бамперы, радиаторная решетка, фары и задние фонари. Габариты сильно не изменились: длина обновленной «пятерки» составляет 4607 мм, колесная база – прежние 2680 мм.

В салоне – новые передняя панель и центральный тоннель. Седану MG 5 также достались полноценная виртуальная приборка на 12,3 дюйма и иная мультимедийная система – с «парящим» планшетом диагональю 10,1 дюйма. В списке оборудования еще заявлены климат-контроль, люк в крыше, беспроводная зарядка для смартфона и камеры кругового обзора.

На Ближнем Востоке рестайлинговый MG 5 предложен с бензиновым атмосферником 1.5 мощностью 110 л.с. (на предшественнике двигатель выдавал 114 л.с.), который работает в паре с вариатором.

В России «пятерка» от MG тоже доступна, причем у нас представлен как оригинальный седан, так и клон Roewe i5. Дело в том, что за поставки моделей отвечают разные фирмы. Таким образом, не исключено, что до нас доберется и рестайлинговый близнец i5.

Тем временем в Саудовской Аравии провели еще одну премьеру – там показали большой кроссовер MG RX9, который является клоном Roewe RX9.