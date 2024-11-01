Раскрыта серийная версия кроссовера Toyota, разработанного вместе с GAC

Кроссовер bZ3X разработки Toyota и GAC обрел серийное воплощение. На пекинском автосалоне в апреле Toyota показала два электрических концепта — ориентированный на молодежь купеобразный bZ3C, созданный совместно с FAW и BYD, и более традиционный bZ3X. Изображения последнего в «товарном» варианте обнаружились в базе Минпромторга Китая. Судя по ним, он почти не отличается от весеннего шоу-кара. Полноценную премьеру ожидают в этом месяце в Гуанчжоу.

© Motor.ru

Внешне bZ3X полностью повторяет концепт. Единственное видимое отличие — оформление 19-дюймовых колесных дисков. Благодаря сертификационным документам стали известны габариты кроссовера: в длину он достигает 4,6 метра, в ширину — 1,85 метра, а в высоту — 1,66 при колесной базе 2,77 метра. То есть, он чуть длиннее и выше Haval Jolion.

© Минпромторг Китая

© Toyota

© Toyota

© Toyota

© Toyota

Салона на изображениях нет, но вероятно, что он тоже будет скопирован с оного у шоу-кара. То есть, внутри будут большой экран информационно-развлекательной системы, двухспицевое рулевое колесо и отсек для беспроводной зарядки гаджетов. Также концепт оснастили панорамной крышей и автопилотом второго уровня. Он работает на процессоре Nvidia производительностью 254 топс и получает данные с 29 датчиков, в том числе лидара.

Мотор у электрокара один: он установлен на передней оси и выдает 204 лошадиные силы. Кроссовер массой 1760 способен разогнаться только до 160 километров в час. Каким будет запас хода, пока неизвестно. Остальные характеристики должны раскрыть в ходе премьеры на ноябрьском автосалоне в Гуанчжоу. Стартовая цена, по прогнозам китайских СМИ, будет меньше 200 тысяч юаней.

Еще одна коллаборация Toyota — с Suzuki — тоже выльется в выпуск совместного продукта. Первый электрокар Suzuki, которому обещан запас хода 500 километров, будут выпускать и под брендом Toyota. Ограничится ли дело переклейкой шильдиков, или вариант от Toyota получит еще какие-то отличия, пока неизвестно.