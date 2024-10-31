Страховщики сообщили о росте количества автомобилей и аккуратных водителей. Российский союз автостраховщиков сообщил, что в третьем квартале 2024 года сборы по ОСАГО достигли рекордного значения с 2021 года — 87,6 миллиарда рублей, что на 4% больше, чем во втором квартале текущего года, сообщает «АвтоВзгляд».

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Одновременно с этим отмечается заметное снижение выплат за отчётный период, чего не было в предыдущие годы — на 15% до 43,2 миллиарда рублей. Эти показатели обновили минимум с четвёртого квартала 2023 года. Эксперты объясняют статистику обновлением автопарков и ростом числа безаварийных водителей.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что с 1 ноября инспекторы Московской административной дорожной инспекции усилят патрулирование на пяти столичных улицах. Значительно чаще, чем раньше, будут проверять соблюдение водителями правил остановки и стоянки на Тверской и Щербаковской улицах, Астрадамском и Огородном проездах, а также на улице Газопровод. Причиной усиления контроля называют большое количество жалоб от москвичей именно на эти улицы.