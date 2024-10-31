Появились тизеры кроссовера Kia EV9 и вэна Kia PV5

Известно, что корейская компания покажет находящиеся в разработке модели в ходе выставки SEMA, которая пройдёт в начале следующего месяца в Лас-Вегасе (США).

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Kia представила свой полностью электрический флагманский кроссовер EV9 в марте 2023 года. В его основе лежит платформа E-GMP, на которой базируются также первенец «зелёного» семейства кросс-хэтчбек Kia EV6, а также электрокары Hyundai – Ioniq 5 и Ioniq 6. Напомним, Kia EV9 уже успел отличиться, одержав победу в ежегодном конкурсе World Car Of The Year (итоги были подведены весной 2024-го).

Теперь корейский производитель, судя по всему, готовит новую модификацию большого кроссовера. Дело в том, что Kia анонсировала пару новинок, которые собирается привезти на выставку SEMA (ежегодное мероприятие пройдёт в начале следующего месяца в Лас-Вегасе). Пока что компания опубликовала только по одному не очень информативному затемнённому тизеру каждого «экспоната».

Предполагается, что на одном из них запечатлена так называемая «внедорожная» версия кроссовера Kia EV9: на снимке можно разглядеть узнаваемые вертикальные пиксельные основные блоки фар, сочетающиеся с диодными ломаными линиями ходовых огней. У будущей новинки также можно разглядеть ярко-жёлтую светящуюся полоску на крыше и аналогичного цвета три горизонтальных штриха, расположенных в ряд под кромкой капота.

Ещё в нижней части переднего бампера, в районе воздухозаборника, можно увидеть пару буксировочных проушин. Судя по всему, в ближайшее время такой кроссовер, «ориентированный на бездорожье», будет представлен в качестве концепта, но не исключено, что позже этот шоу-кар ляжет в основу серийной новой модификации Kia EV9. Есть вероятность, что такому SUV задут прибавку X-Pro к названию: сейчас похожие версии с аналогичной приставкой есть у моделей Sportage и Sorento.

На втором аналогично затемнённом тизере запечатлена ещё одна новинка для выставки SEMA. Судя по видимому силуэту передней части, он не является версией какой-либо из имеющихся серийных моделей. На снимке можно увидеть однообъёмник с изогнутыми вертикальными линиями ходовых огней, между которыми находится логотип, смещённый от центра. На крыше видна тонкая жёлтая полоска светодиодов, а ближе к нижней части можно увидеть расположенные горизонтально крупные пиксели фар.

Судя по головной оптике, корейский производитель привезёт на выставку коммерческую новинку, созданную по мотивам одного из концептов семейства PBV: речь идёт о среднеразмерном Kia PV5 (его длина составляет примерно 4,7 метра), который ранее был презентован в виде фургона и семиместного минивэна. Напомним, их компания показала в январе текущего года в рамках выставки CES.

Известно, что коммерческие модели Kia встанут на конвейер завода в южнокорейском Хвасоне в следующем году. В основу Kia PV5 ляжет электромобильная модульная платформа E-GMP с 400-вольтовой архитектурой. Другие подробности о готовящейся новинке станут известны позже.