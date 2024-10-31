Эксперт объяснил, почему покупать машину выгодно именно сейчас

Автодилеры предрекли падение рынка и рассказали, когда ждать скидок.

© За рулем

Увеличение утильсбора, а также рост ключевой ставки Центробанка до 21% кардинально повлияли на ситуацию на российском автомобильном рынке в целом, и на условиях автокредитования в частности. Дилеры ведущих автосалонов Москвы на условиях анонимности рассказали, что в перспективе ожидает авторынок России.

По мнению представителя одного из автосалонов, торгующего автомобилями, ввозимыми по схеме параллельного импорта, выразил мнение, что основной причиной падения продаж на текущем моменте стал высокий процент кредитования. «Если раньше автомобили до 8-9 млн рублей покупались через кредиты, то с новой ставкой это становится невыгодным», – подчеркнул дилер.

Другой сотрудник автосалона указал, что падение потребительского спроса наблюдается с середины сентября. А на корпоративные продажи повлияло частое повышение ключевой ставки Центробанка.

«Лизинг стал значительно дороже, и клиенты затрудняются с решением о покупке», – констатировал собеседник.

В то же время представитель дилера Mercedes-Benz констатирует, что, несмотря на высокие цены, рынку не хватает автомобилей премиум-класса по цене свыше 20 млн рублей. А причиной является сокращение их производства на автозаводах Европы.

«Дорогие машины по-прежнему пользуются спросом, но они уже все распроданы из европейских стоков», – уточнил дилер.

Отмечается, что продавцы в настоящее время работают исключительно под заказ. По словам менеджера автосалона Chery в Петербурге, после ажиотажного спроса в сентябре на фоне слухов о предстоящем подорожании машин, наступил спад.

«Все, кто планировал покупку, сделали это до 1 октября, и сейчас наблюдается значительное падение продаж», – отмечает представитель салона.

Практически сразу после 1 октября текущего года прайсы на автомобили изменились, поэтому цены выросли соразмерно новой ставке утильсбора. При этом, дилеры отмечают, ждать скидок в ближайшее время не стоит, так как «никто не будет работать себе в убыток». Хотя у крупных дилеров наблюдается затоваривание. При этом эксперты выразили уверенность, что цены на авторынке будут расти и дальше. Причем ставка утильсбора снова вырастет в начале 2025 года, поэтому покупать автомобили выгоднее сейчас, чем потом, советуют дилеры.