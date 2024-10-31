Эксперт раскрыл причину постоянных проблем со сход-развалом у "китайцев"

Одна из самых распространенных бед новых китайских автомобилей - проблемы со сход-развалом. Автовладельцы грешили на некачественную сборку производителей, пренебрежительное отношение дилеров. Но не помогала даже настройка на стенде - как бы механики ни выставляли нужные параметры, в "китайцах" все равно руль не принимал исходное положение при поворотах, резина "съедалась", подвеска изнашивалась, расход топлива повышался.

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На самом деле причина проблемы была совершенно иной. Как поясняет портал "АвтоВзгляд", шины, произведенные в Китае (даже выпущенные для проверенных европейских брендов), оказались разного размера. Отклонения зачастую были намного больше допусков. Правильный сход-развал в этом случае выставить просто: нужно лишь заменить покрышки на одинаковые.

Эксперты советуют владельцам китайских авто проверять шины не только на давление, но и на размер. И только после этого заниматься настройкой развала-схождения.