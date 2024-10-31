Седан Chevrolet Cobalt получил особую версию Midnight вместо рестайлинга

Новое исполнение отличилось почерневшим декором. Вся техника стандартная. В продажу особая четырехдверка поступит в ближайшее время, при этом цена уже известна.

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В мае этого года расположенная в Узбекистане компания UzAuto Motors объявила о том, что начнет производство «обновленной модификации» седана Chevrolet Cobalt, которая «включает в себя частичный рестайлинг экстерьера автомобиля». Тогда считалось, что к запуску готовится действительно рестайлинговый автомобиль, застуканный в соседней стране еще несколько лет назад.

Однако в середине октября фирма анонсировала лишь «потемневшую» версию для нынешнего узбекского Кобальта, получившую широко распространенное в линейке Chevrolet название Midnight. Так вот, теперь в UzAuto сообщили, что выпуск нового исполнения уже ведется, вдобавок компания озвучила цену.

Фишки Chevrolet Cobalt Midnight – тонированные фары, черные литые диски и черные же корпуса наружных зеркал. При этом UzAuto обещает, что «в последующем будут внесены дополнительные изменения в детали интерьера». Но подробностей о модернизации салона пока нет. Согласно прайс-листу, в списке оборудования Cobalt Midnight также значатся: противотуманки, кондиционер, аудиосистема с Bluetooth, USB-порт и ABS.

Под капотом Chevrolet Cobalt установлен бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 106 л.с. (141 Нм), мотор работает в паре с классическим шестиступенчатым автоматом.

В пересчете с местной валюты по актуальному курсу новая версия Midnight обойдется примерно в 1 178 000 рублей. Продажи особого седана Chevrolet Cobalt запустят в ближайшее время. Получит ли четырехдверка полноценный рестайлинг – официальной информации пока нет.