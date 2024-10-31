Названы любимые машины состоятельных россиян

Названы самые продаваемые автомобили премиум-сегмента в России. Среди новых машин лидирующее положение у Maybach S-класс, стоимость которого 34,2 миллиона рублей. Далее идут Range Rover за 30,1 миллиона и Mercedes-Benz GLS за 21 миллион рублей.

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Среди автомобилей с пробегом есть уже упомянутые выше модели. На первом месте оказался Range Rover 2023 года стоимостью 23 461 000 рублей. За ним расположился Mercedes-Benz G-Klasse AMG 2022 года за 21 670 000 и Range Rover 2022 года, цена которого 21 055 000 рублей.

В компании отмечают, что рост ключевой ставки, курса валют и увеличение утильсбора очень влияют на спрос даже в сегменте премиальных автомобилей, но их качество и комфорт гарантирует устойчивый интерес у покупателей.

Ранее глава Ford признался, что влюбился в свой китайский электроседан. Джим Фарли уже полгода водит Xiaomi SU7 и называет его «фантастическим». Он любит его так сильно, что боится того дня, когда ему придется вернуть ключи. Вернуть, потому что электрокар не продается за пределами Китая.

Компания-производитель отправила один экземпляр главе Ford в США для оценки его качеств. В самой Америке недоумевают: как такое мог сказать человек, ближайшая задача которого сделать Ford конкурентоспособным по сравнению с всё более мощными китайскими автомобильными брендами.