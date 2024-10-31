Для беспилотников разработали умные шины

Корейский стартап BANF предложил использовать умные шины на беспилотных автомобилях. Об этом сообщает издание TechCrunch.

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Специалисты компании разработали систему датчиков на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая собирает и анализирует показатели, связанные с шинами автомобиля. В BANF заявили, что их система позволит значительно экономить на топливе или зарядке и повысит уровень безопасности на дорогах.

Инженеры стартапа заметили, что от качества шин напрямую зависит безопасность, что особенно важно в случае беспилотного грузового транспорта. Они подчеркнули, что беспилотники постоянно находятся в движении, и на их шины, колеса и прочие узлы приходится повышенная нагрузка. Разработанные в BANF датчики анализируют давление в каждой шине, температуру, степень износа протектора и гаек. Затем информацию обрабатывает ИИ.

Установленный в шине датчик передает данные на «профайлер» — миникомпьютер, расположенный в колесной арке. Затем вся информация может быть отправлена оператору грузовика. Стоимость подписки на систему составляет пять долларов в месяц, но, по словам инженеров стартапа, она позволит экономить до 4500 долларов в год на каждом автомобиле.

Представитель компании Рон Ли заявил, что его стартап сотрудничает с Volvo Group, Hyundai Motor Group и DHL. Автоматизированная система умных шин уже установлена на 123 грузовиках.

В середине октября корпорация DHL оценила возможности электрической фуры Tesla Semi. По словам специалистов службы экспресс-доставки, при полной загрузке в 34 тонны электрофура способна проехать 625 километров на одном заряде.