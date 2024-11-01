В Москве представили обновленный кроссовер Chery Tiggo 4

Компания Chery представила в Москве кроссовер Tiggo 4. Дизайн передней части выполнен в новом стиле, характерным для китайской гибридной линейки моделей марки. Решетка радиатора имеет сложную форму. Ее рисунок имитирует россыпь звезд. В задних стойках крыши появились секции, имитирующие тонированное стекло, фонари выполнили в виде единой горизонтальной линии. а графика задних фонарей стилизована под окраску тигра.

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Производитель заявляет, что кузов автомобиля "получил усиленную оцинковку", что положительно скажется на коррозионной стойкости модели.

Сильные стороны салона - обновленные сиденья с интегрированными подголовниками, электрическая регулировка по шести направлениям и четырехсторонняя поясничная поддержка водительского кресла.

Chery Tiggo 4 сохранил объединенные экраны "приборки" и медиацентра, каждый - с диагональю по 10,25 дюйма, а также сенсорный блок управления двухзонным "климатом". Мультимедиа поддерживает Apple и Android. Предусмотрены беспроводное зарядное устройство мощностью 50 Вт и "зимний" пакет (подогрев передних и задних сидений).

Агрегатную связку составили 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 147 л.с. (210 Нм) и 6-ступенчатая преселективная роботизированная коробка передач DCT с двумя сцеплениями "мокрого" типа. Новая коробка передач пришла на смену более чувствительному к перегрузкам вариатору. Такая связка будет безальтернативной для машин всех трех комплектаций: Active, Prime и Ultra.

Напомним, что дореформенный Chery Tiggo 4 Pro еще можно купить с атмосферным 1,5-литровым мотором (113 л.с., 138 Нм) в сочетании с 5-ступенчатой "механикой" или вариатором. Привод, как и прежде, предусмотрен исключительно передний.

Двигатель преемника знаком по нынешнему Tiggo 4 Pro. Это рядная "четверка" с двумя распределительными валами, 16 клапанами, двойной системой изменения фаз газораспределения (DVVT), прямым впрыском и турбиной. Доступно три режима вождения: Eco, Normal и Sport. Автомобиль разгоняется с нуля до "сотни" за 10 секунд.

В активе новинки также усиленное антикоррозионное покрытие, увеличенный процент высокопрочных сталей в структуре кузова, а также дополнительная подушка безопасности между водителем и пассажиром.

Главными конкурентами нового Chery Tiggo 4 на российском рынке являются Changan CS35 Plus, Belgee X50, Geely Coolray, GAC GS3, а также Haval M6 и Haval Jolion в базовых комплектациях.

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Минимально-рекомендованная стоимость с учетом действующих выгодных программ - от 2 050 000 рублей. У российских дилеров новинка появится в ближайшее время.

Цены на актуальный Chery Tiggo 4 Pro лежали в диапазоне 2,13-2,65 млн рублей.