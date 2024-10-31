БелАЗ начал замену западных моторов российскими

Белорусский автомобильный завод получил 20 импортозамещающих двигателей от Коломенского завода, входящего в состав российского холдинга "ТМХ Энергетические решения". Принципиально новый мотор, разработанный по специальному заказу для замены западных агрегатов, после успешных испытаний запускают в серию. В мощных белорусско-российских самосвалах заинтересованы крупнейшие добывающие компании России.

Своему новому 8-цилиндровому мотору с мощностью как у 30 малолитражек, созданному по заказу партнеров, коломенцы дали необычное название "канарейка" - за яркую окраску. Впервые она "запела" в середине прошлого года, когда коломенский дизель-генератор был установлен на самосвал 220-тонник.

Эксплуатационные испытания на Краснобродском разрезе угольной компании "Кузбассразрезуголь" полностью подтвердили возлагаемые на новинку надежды, и на БЕЛАЗе собрали еще три 220-тонника "БЕЛАЗ-75304" с дизель-генераторами Коломенского завода. Теперь машины с новым силовым агрегатом пойдут в серию.

И это лишь промежуточный этап перспективного сотрудничества. По сути, предприятия восстанавливают давние контакты.

Кооперация двух заводов сложилась еще в СССР. С 1982 по 2006 год коломенцы поставили автозаводу в белорусском Жодино 390 дизельных моторов для самосвалов грузоподъемностью 180 и 220 тонн. Затем, не без влияния потребителей, на машины стали ставить западные агрегаты. Но с тех пор как БЕЛАЗ оказался под экономическими санкциями США и ЕС, эти поставки прекратились. И тут прежние деловые отношения с россиянами оказались как нельзя более кстати.

По заказу белорусов на Коломенском заводе за полгода разработали принципиально новый агрегат, отвечающий всем современным требованиям по моторесурсу, экономичности и другим показателям.

Получился движок получше, чем у западных конкурентов.

- Мы выполнили все пожелания заказчика, - заверил генеральный директор предприятия Игорь Щедров. - Бюрократических препон при сотрудничестве с белорусскими партнерами практически нет. Все западные узлы и детали заменены отечественными либо поступившими из дружественных стран.

Выгода от такого взаимодействия обоюдная. БЕЛАЗу гарантирована ритмичная поставка важнейших агрегатов, что обеспечит нормальный ритм производства. А Коломенский завод получает рынок сбыта высокорентабельной продукции, который может достигать 250 двигателей в год.

На предприятии создается центр компетенции в области двигателестроения, уже ввели в эксплуатацию новый испытательный комплекс, другие мощности. Инвестиции превысили 12,5 млрд российских рублей, установлено около 200 единиц современного оборудования. Предполагается создать примерно 500 новых рабочих мест, идет набор дополнительных сотрудников. "Готовы принимать и белорусов, - сообщил Игорь Щедров, - у нас достойная заработная плата".

Наконец, в импортозамещающей белорусско-российской автотехнике весьма заинтересованы крупнейшие добывающие компании России. Теперь им не страшны ограничения, наложенные бывшими деловыми партнерами с Запада на поставку тех или иных агрегатов и машин. Их с успехом заменяют самосвалы "БЕЛАЗ", на которые в автопарке добывающих предприятий приходится 80-90% техники. Два десятка новеньких 220-тонников с коломенскими дизель-генераторами предполагается отправить в ОАО "Кузбассразрезуголь".

О намерении закупить 15 машин заявили представители Хабаровского края, во главе с губернатором Дмитрием Демешиным посетившие БЕЛАЗ. Новый среднеоборотный коломенский дизель-генератор можно устанавливать на карьерные самосвалы при их ремонте. Открываются для совместной новинки ниши на международном рынке, тем более что самосвал "БЕЛАЗ-75304" отличается повышенной плавностью хода, облегченной рамой, устойчивостью при кренах.

А инженеры Коломенского завода уже подумывают о разработке высокооборотного двигателя для белорусских самосвалов других типоразмеров. В свою очередь, на БЕЛАЗе полным ходом идет очередная реконструкция для увеличения объема производства еще на 20% - с использованием российского кредита.

Кстати

В Союзном государстве реализована белорусско-российская научно-техническая программа по развитию дизельного моторостроения с участием ОАО "БЕЛАЗ". Ее результаты используются для установки на самосвалы российских двигателей вместо западных. На 220-тонном "БЕЛАЗе" применяются 12-цилиндровые дизели санкт-петербургского завода "Звезда".

На Белорусском автозаводе совместно с российскими партнерами создают самосвалы, работающие на сжиженном природном газе, самосвалы-беспилотники.