Появились фото нового кроссовера Renault Embleme

Компания Renault показала салон водородно-электрического концепта Embleme, который предвещает новое поколение экологически чистых моделей французской марки со сниженным до минимума углеродным следом, эти модели начнут выходить на рынок в 2028 году.

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Формальная премьера Renault Embleme состоялась в середине октября на Парижском автосалоне, но там автомобиль стоял с закрытыми дверьми и сильно тонированными стёклами, интерьер рассекречен только сегодня, заодно стали известны кое-какие новые подробности.

Напомним, что Renault Embleme позиционируется как максимально обезуглероженный автомобиль: на протяжении всего жизненного цикла, «от колыбели до могилы», он прямо или косвенно выбрасывает в атмосферу на 90% меньше углекислого газа по сравнению со стандартным современным автомобилем. Порядок цифр такой: бензиновый Renault Captur за свой жизненный цикл обременяет природу пятьюдесятью тоннами CO2, соответствующий показатель у электрического Renault Megane E-Tech составляет 24 т, у Renault Embleme — 5 т.

Габаритная длина Renault Embleme — 4,8 м, высота — 1,52 м, колёсная база — 2,9 м. В основе концепта лежит платформа AmpR Medium, в прошлом известная как CMF-EV, на ней построены актуальные Renault Scenic, Renault Megane E-Tech и Nissan Ariya. Кузов Embleme пресс-служба Renault считает шутинг-брейком (спортивный универсал с короткой кормой), он имеет абсолютно плоское днище, плоские 22-дюймовые колёсные диски, активные заслонки в переднем бампере и активный задний диффузор, наружные зеркала заменены камерами в передних колёсных арках, заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления сх составляет 0,25. Снаряженная масса — 1800 кг.

Внешность Embleme демонстрирует новый и довольно интригующий вектор развития дизайна Renault, в оформлении передка заметны нотки Alfa Romeo, а искусственная угловатость, за которую многие ругают новый Renault Scenic, в Embleme сменилась элегантной округлостью. В дизайне светотехники замысловато обыграна фирменная эмблема Renault в виде ромба, в крышу встроены подпитывающие батарею солнечные панели в форме ромбиков.

Отделка салона концепта выполнена в основном из пригодного к переработке полиэстера разных цветов и фактур, цветные нити создают эффект градиента и переливов на передней панели и дверных картах. Верхняя часть передней панели покрыта создающей атмосферу уюта льняной тканью. Огромное приборно-мультимедийное табло шириной 1,2 м и высотой 12 см дополнено сенсорным экраном на центральной консоли, он заведует различными настройками, справа от этого экрана расположилась крупная шайба регулировки громкости.

В движение Renault Embleme приводит единственный электромотор на задней оси мощностью 160 кВт (217,5 л.с.), который питается от литий-никель-марганец-кобальтовой батареи ёмкостью 40 кВт·ч и массой 291 кг, её полного заряда хватает на 350 км пробега. Спереди под капотом установлен водородный электрохимический генератор мощностью 30 кВт (41 л.с.) и углепластиковый баллон, вмещающий 2,8 кг водорода. Renault утверждает, что в гибридном, водородно-электрическом режиме с полностью заряженной батареей Embleme может проехать 1000 км, но придётся делать две пятиминутные остановки на заправку машины водородом. В целом посыл такой: в ежедневных поездках Renault Embleme работает как обычный электромобиль, а водородная надстройка нужна для дальних поездок.

По данным британского журнала Autocar, Embleme превратится в серийную модель в 2028 году и станет первенцем нового поколения энергоэффективных и экологически чистых моделей Renault, разработкой которых занимается подразделение Ampere. Серийный Embleme, возможно, получит новую, более высокотехнологичную модульную платформу, а не AmpR Medium.

К 2040 году Renault Group хочет стать полностью углерод-нейтральной компанией в Европе и к 2050 году на остальных рынках, для этого ей придётся полностью переключиться на электрические и водородные машины, а также радикально реформировать с точки зрения выбросов CO2 все технологические процессы — от разработки новых моделей до утилизации старых. То есть пока даже Embleme недостаточно чист в свете идеалистических устремлений Renault Group, так что ждём полностью обезуглероженных моделей либо коррекции стратегии развития французской компании.