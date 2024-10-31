В России подорожали шины и шиномонтаж

Автомобильные шины в России в среднем за год подорожали на 23 процента. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков «Контур.Маркета», которые сравнили актуальные чеки из автомагазинов в сентябре-октябре с чеками прошлой осени.

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Год назад стоимость автомобильной шины составляла 6,7 тысячи рублей за покрышку, отмечает издание. За год этот показатель увеличился почти на четверть. Услуги шиномонтажа тогда также стоили дешевле на 23 процента, находясь на уровне 2,1 тысячи рублей.

По словам аналитика «Контур.Маркета» Дарьи Жигалиной, спрос на автомобильные товары снизился этой осенью на 14 процентов. Также из-за длительного сохранения теплой погоды почти на треть уменьшился спрос на шиномонтаж.

Удорожание шин эксперт связала с усложненной логистикой, ростом инфляции и увеличением спроса потребителей на фоне ухода с рынка ряда западных игроков.

Ранее сообщалось об увеличении стоимости автомобильной резины в августе. Средний ценник на зимнюю резину поднялся до 9 тысяч рублей за покрышку (+2,8 процента), на летнюю — до 9,9 тысячи рублей (+0,8 процента). Значительнее всего, сразу на 7,4 процента увеличилась стоимость всесезонных шин.