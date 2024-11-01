Минпромторг предложил изменить пороговые значения для допуска авто к госзакупкам

Минпромторг России предложил пересмотреть пороговые значения для допуска автомобильной техники к госзакупкам, а также внести изменения в требования по начислению баллов за некоторые комплектующие.

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Как рассказали "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства, пересмотр пороговых значений связан с изменениями в максимально допустимом количестве баллов, которые автопроизводители могут набрать за НИОКР. Они начали действовать с мая 2024 года.

В Минпромторге предложили сохранить пороговые значения допуска продукции автомобильной промышленности к госзакупкам до конца 2026 года. Это не менее 3200 баллов для легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей и минимум 2900 баллов для автобусов. В последующие годы этот показатель поэтапно будет расти - в среднем на 200-400 баллов.

Еще одно новшество - изменить начисление баллов за ряд комплектующих, которые касаются тяговых батарей, подрамников и свечей зажигания. Также Минпромторг предложил сохранить условия допуска к действующим мерам господдержки на уровне 2024 года для прицепной техники.

Все эти изменения планируется внести в постановление правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719.

Ранее были перечислены автомобили, на цену которых не повлияет повышение утильсбора.