BMW однажды установила V12 в крошечный родстер Z3 M

Хранилище классических автомобилей BMW в Мюнхене является настоящей сокровищницей удивительных проектов, которые так и не были реализованы. В числе этих автомобилей можно встретить BMW E31 M8, 7-series V16 и даже BMW Z3 с двигателем V12. BMWBlog удалось получить доступ к этой уникальной коллекции BMW Classic.

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Вы когда-нибудь видели Z3? Он действительно крошечный — есть обувь больше, чем этот автомобиль! Тем не менее в 1999 году смелые инженеры BMW решили, что будет интересно установить под капот одного из таких маленьких автомобилей огромный V12. BMW не только оснастила свою самую компактную модель самым мощным двигателем, но и сочетала его с шестиступенчатой механической коробкой передач, что увеличивало общую длину трансмиссии.

5,4-литровый V12 BMW M73, представленный в 1993 году, на момент 1999 года уже считался устаревшим — но он всё ещё использовался в люксовых моделях, таких как 8-я и 7-я серии. Этот двигатель развивал 326 лошадиных сил. Для сравнения, 3,2-литровый рядный шестицилиндровый двигатель европейской версии E36 M3 выдавал 321 лошадиную силу. Таким образом, хотя Z3 с V12 и весил всего 1400 кг, ему требовалось 5,5 секунды для разгона с 0 до 100 км/ч.

И всё же этот проект столкнулся с рядом инженерных трудностей. Установка большого и старого V12 была не простой задачей. Открыв капот, вы увидите, что вокруг двигателя практически не остается свободного пространства. Пришлось отказаться от традиционных воздухозаборников в пользу простых конусных фильтров, потому что для них не было места. Кроме того, система двойного ЭБУ M73 перегревалась в моторном отсеке, и машину приходилось останавливать примерно каждые 15 минут для охлаждения ЭБУ.

Так как проект реализовывался подразделением M, за основу взяли BMW Z3 M. Однако он не был обозначен как автомобиль M, вероятно, из-за того, что его никогда не собирались выпускать серийно. Цвет автомобиля также был весьма похож на цвет моделей M, хотя неясно, является ли это официальным оттенком.

Почему BMW решилась на столь сложные инженерные задачи, если не собиралась продавать этот автомобиль? В 80-х и 90-х годах BMW отличалась особыми смелыми подходами, создавая множество подобных экстравагантных проектов. Жаль, что сегодня у баварцев не хватает такого духа первопроходца.