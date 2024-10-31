Официально: россияне не останутся без запчастей для автомобилей Volkswagen

Владельцев автомобилей Volkswagen в России не оставят без запчастей. От этом сообщили представители Группы компаний «АГР», которые внесли разъяснения по поводу сервисного обслуживания машин брендов, входящих в состав немецкого концерна. В компании подчеркнули, что готовы обеспечить потребности автовладельцев благодаря развитой сети дилерских центров и предприятий, отвечающих за поддержку клиентов.

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Группа компаний «АГР» в прошлом году приобрела активы ООО «Фольксваген Груп Рус» и всех дочерних фирм после окончательного ухода с российского рынка немецкого концерна. С тех пор российская компания отвечает за послепродажное обслуживание автомобилей концерна Volkswagen на территории России.

В рамках обязательств компания обеспечивают поддержку покупателей машин брендов Volkswagen, Audi и Skoda. По словам её представителей, на территории страны находится более 300 дилерских центров – партнеров, которые обладают необходимым количеством запчастей и расходников для покрытия потребностей российских автомобилистов.

Накануне концерн Volkswagen объявил о прекращении поставок запчастей в Россию в 2025 году. Таким образом немецкий производитель снял с себя последние обязательства перед российскими клиентами.