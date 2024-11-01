Около 90% всех когда-либо собранных Ferrari до сих пор ездят по дорогам

90% когда-либо собранных автомобилей Ferrari до сих пор ездят по дорогам. Об этом изданию Motor1 сообщил руководитель подразделения итальянского производителя, отвечающего за машины с пробегом, Андреа Скиолетти. По словам топ-менеджера, в настоящий момент по всему миру эксплуатируют более 300 тысяч спорткаров из Маранелло.

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Помимо продажи новых спорткаров, Ferrari активно присутствует на рынке подержанных автомобилей. В компании подчеркивают, что многие поклонники суперкаров, приобретая свою первую спортивную модель, делают выбор в пользу итальянских машин.

Для покупателей по всему миру доступна фирменная программа Ferrari Approved, с помощью которой можно приобрести спорткар с пробегом, который производитель восстановил до идеального состояния. Кроме того, на машины возрастом не старше 16 лет распространяется официальная двухлетняя гарантия.

Ранее представители Ferrari рассказали, что компания выпускает запчасти для своих машин, которые не производятся многие десятилетия. Обеспечивать пожизненную гарантию специалистам помогают современные технологии.