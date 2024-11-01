Семиместный кроссовер Evolute подешевел до уровня Lada Vesta SW Cross

«Автоновости дня»: Evolute ввёл скидки на гибридный кроссовер i-Space. В движение флагмана «поднебесной» марки Evolute приводит гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового бензинового двигателя на 178 сил, а также пары электромоторов. На электротяге модель способна проехать до 87 км, а общий запас хода достигает 1 150 км.

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Длина трёхрядной модели составляет 4 760 мм при размере колёсной базый 2 785 мм. Задние сиденья можно сдвигать, складывать, а также регулировать угол наклона спинок, так что пребывание пассажиров будет максимально комфортным.

Как сообщает издание «Автоновости дня», для базовой комплектации «Комфорт» прямой дисконт составляет 761 000, а для топовой «Премиум» — 561 000 рублей. Таким образом, стоимость составляет 2 499 000 и 2 899 000 рублей, соответственно.

Важно отметить, что топовая версия кросс-универсала Lada Vesta SW Cross стоит лишь немногим дешевле: в комплектации Techno'24 вазовская пятидверка со 122-сильным 1.8 и клиноременным вариатором стоит от 2 191 000 ₽.

Между тем, седан Evolute i-Pro стал дешевле: цены снижены благодаря господдержке и спецпредложениям.