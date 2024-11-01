Юрист рассказал о хитрости страховых компаний

Россиян предупредили об ухищрении страховщиков ради снижения возмещений по ОСАГО. Автоюрист Лев Воропаев объясняет: обращаясь в страховую компанию за возмещением ущерба после ДТП, владельцу транспортного средства всегда нужно требовать направления автомобиля на ремонт, но не выплаты денег.

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«Если вы потребуете выплату, она рассчитывается с учётом износа по единой методике, и вы получите от четверти до трети реальной рыночной стоимости ремонта», — говорит специалист.

Страховая компания обязана отремонтировать автомобиль без учёта износа, пишет «Газета.Ru». Если она отказывает в ремонте и выплачивает деньги с учётом износа по единой методике, то существует практика, когда решением суда страховщик обязан возместить убытки, равные рыночной стоимости ремонта машин, уточняет эксперт.

В большинстве случаев автомобилисты не знают этих нюансов и соглашаются на денежную выплату. Стоит отметить, что и страховые компании дезинформируют, говоря, что ремонт не предусмотрен, фактически вынуждая автовладельцев подписывать заявление на получение денежной выплаты, констатировал Воропаев.