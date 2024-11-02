КамАЗ понес рекордный убыток в 2024 году

Убыток российского автомобильного предприятия «КамАЗ» по РСБУ за девять месяцев 2024 года составил 3,8 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчетность компании. Годом ранее прибыль компании составила 15,8 млрд рублей.

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«Выручка за отчетный период снизилась на 7,5% и составила 228,8 млрд рублей. Валовая прибыль снизилась в два раза, до 15,5 млрд рублей. Убыток от продаж составил 1,041 млрд рублей против прибыли в 17 млрд рублей годом ранее», — говорится в сообщении ТАСС.

Глава «КамАЗа» Сергей Когогин в феврале 2024 года заявил, что убыток завода «Москвич» в 2023 году составил 160 млн рублей.

Топ-менеджер признал, что «Москвичу» не стоит стремиться выполнить план по выпуску ранее заявленных 50 тыс. автомобилей в год в нынешней ситуации. Планы можно сократить до 40 тыс. машин, потому что это уже уровень безубыточности. В текущем году предполагается собрать 30-35 тыс. машин.