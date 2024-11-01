В Подмосковье появились платные парковки

Платная парковка появилась в Красногорске, Реутове и Видном. Парковка в новых зона стоит от 40 до 50 рублей, а за неоплату предусмотрен штраф в размере 2,5 тысячи рублей. Всего обустроено 300 машиномест в 27 зонах, из которых 10 процентов — места для инвалидов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Платные парковки вводятся с целью «ликвидировать хаотичную стоянку транспорта, в том числе коммерческого, затрудняющего движение по ряду городских улиц».

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Платные парковочные места появились у Дома правительства Московской области и Московского областного суда в Красногорске, на улице Железнодорожная в Королеве, улицах Ленина, Ашхабадская и Дзержинского в Реутове, а также на Заводской улице, в Советском проезде и на улице Советская в Видном. Тариф один, и он действует круглые сутки: 40 рублей в час в местах вблизи ж/д станций и платформ, 50 рублей в час на городских улицах.

Для всех зон время, в течение которого необходимо оплатить парковку, составляет 10 минут, а покинуть место парковки также необходимо в течение 10 минут после завершения парковочной сессии. В дни государственных праздников, как и в Москве, автомобили можно парковать бесплатно.

Оплата парковки производится через SMS и в приложении «Парковки России». В случае неоплаты парковки автомобилистам грозит штраф в размере 2,5 тысячи рублей. Средства, выпученные с платных парковок, будут направлены в бюджет администраций городских округов для проведения работ по благоустройству, ремонту и содержанию территорий.

С 1 ноября нововведения начали действовать и в Москве: на ряде улиц запущен динамический тариф, который зависит от загруженности. При большом количестве свободных мест стоянка будет бесплатной, при их отсутствии стоимость увеличится до 800 рублей в час.