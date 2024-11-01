Стало известно, во сколько обойдется содержание Lada Vesta

Содержание седана Lada Vesta в Москве за пять лет обойдется владельцу в 1,61 млн рублей при цене новой машины в 1,59 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

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Для седана Lada Vesta 2024 года выпуска в комплектации Comfort с мотором 1.8 и вариатором за этот период на техобслуживание уйдет 56,6 тыс. рублей, 15,2 тыс. рублей будет затрачено на транспортный налог, 36,8 тыс. рублей — на текущий ремонт. Затраты на бензин в этот период составят 333,6 тыс. рублей, а страхование ОСАГО и каско обойдется в 89,2 тыс. рублей и 360,8 тыс. рублей соответственно.

При общем пробеге в 75 тыс. км за пять лет Lada Vesta потеряет в стоимости 665 тыс. рублей, подсчитали в НАПИ. Остаточная стоимость машины составит 922,9 тыс. рублей.