Названы самые популярные автомобили с пробегом до 500 тысяч рублей

Компания "Рольф" назвала "Российской газете" самые популярные автомобилей с пробегом, стоимость которых не превышает 500 000 рублей.

"Бренды, ушедшие из России, все еще пользуются популярностью у автовладельцев. Особенно на рынке машин с пробегом. Сегодня мы говорим об автомобилях экономического сегмента (не более 500 000 рублей)

Лидером среди таких машин стал Ford Focus (средняя цена - 356 901 рублей), которых было продано за месяц 211 штук. На втором по популярности месте - Opel Astra (средняя цена - 360 530 рублей), их реализовано 95 штук. Замыкает тройку - Mitsubishi Lancer (средняя цена - 330 659 рублей), на него пришлось 84 продажи.

Вместе с ним делит место Renault Logan (средняя цена - 317 374 рублей), с таким же количеством, а далее следует Peugeot 308 (средняя цена - 379 259 рублей) c 78 продажами. И, наконец, на пятой строчке - Opel Corsa (334 483 рублей), который приобрели 71 раз", - отметил директор по закупкам департамента по продажам автомобилей с пробегом ГК "Рольф" Игорь Головань.