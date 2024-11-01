УАЗ начал продажи новой версии внедорожника «Хантер»

Ульяновский автомобильный завод начал продажи внедорожников «Хантер» с новым двигателем. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

УАЗ «Хантер» получил мотор ZMZ Pro объемом 2,7 л. Он соответствует экологическим нормам «Евро-5» и развивает на четверть больше мощности (149,6 л.с.) и на 15% — крутящего момента (235 Нм).

Стоимость «Хантера» с новым двигателем составит 1,53 млн рублей.

До этого стало известно, что к 2025 году УАЗ добавит в гамму внедорожников «Патриот» новую модификацию.

Работы над будущей новинкой модельного ряда «УАЗ» ведутся непосредственно на Ульяновском автозаводе с вовлечением экспертов группы продуктового инжиниринга и конструкторов «УАЗ», а также специалистов, в том числе дизайнеров Sollers Engineering. На данный момент реализация проекта движется в четком соответствии с изначальными планами, заявили на УАЗе.