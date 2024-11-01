Geely представила обновленный Okavango для России

Geely Okavango 2025 модельного года получил дополнительное оборудование и расширенный пакет систем безопасности.

© Российская Газета

Кроссовер доступен в двух комплектациях: Luxury и Flagship.

"Учитывая особенности российского климата, автомобиль получил важную зимнюю опцию - электрообогрев всей поверхности лобового стекла, который пришел на смену обогреву в зоне покоя стеклоочистителей", - говорится в официальном сообщении Geely, поступившем в редакцию "РГ".

Топовая версия Flagship прибавила в безопасности. Список ассистентов расширен за счёт систем контроля полосы движения (удерживает авто в пределах полосы и возвращает на траекторию при необходимости), автоматического экстренного торможения, адаптивного круиз-контроля с возможностью автоматической остановки авто и возобновления движения.

Также Okavango в комплектации Flagship теперь оснащён системой управления дальним светом: режим работы фар меняется не только при приближении к встречному или попутному автомобилю, но и в зависимости от условий освещенности дороги и скорости движения.

Кроссовер получил бензиновый двигатель 2.0 литра с непосредственным впрыском и турбонаддувом мощностью 200 л.с. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двойным сцеплением "мокрого" типа.

Купить обновлённый Geely Okavango в комплектации Luxury можно за 3 529 000 рублей, версия Flagship оценена в 3 799 000 рублей (без учета акций).

Накануне был представлен ещё один 7-местный кроссовер Xcite X-Cross 8, который имеет против Okavango козырь в виде вариантов с системой полного привода. До конца года в России стартуют продажи семейного кроссовера "Москвич 8", который также будет конкурентом "Окаванго".