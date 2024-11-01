Эксперт рассказал, как изменилась стоимость автомобилей в России за октябрь

Как изменились цены на автомобили в России к ноябрю. На этот вопрос отвечает агентство «Автостат» со ссылкой на данные «Цена Авто». В течение октября прайс-листы скорректировали 15 марок, представленных на российском рынке, и большинство из них в сторону увеличения. Это произошло в том числе из-за введения новой ставки утилизационного сбора. Лишь у трех брендов автомобили подешевели.

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У 12 автомобильных компаний модели подорожали. В числе таковых, например, Geely, автомобили которой поставляются в Россию из Китая. Цены на кроссовер Atlas выросли на 2,0 – 4,0 процента, Atlas Pro прибавил 1,4 – 3,7 процента, а новая модель Cityray во всех комплектациях, кроме начальной Comfort, стала дороже на 2,0 – 2,1 процента. Подорожание затронуто и другие модели марки: Coolray (кроме исполнения Comfort) «потяжелел» на 0,5 – 0,6 процента, Emgrand — на 2,6 – 4,6 процента, Monjaro — на 1,2 – 3,5 процента, трехрядный Okavango — на 1,4 – 3,3 процента, а Preface — на 1,9 – 3,8 процента. Ну и новинка российского рынка, кросс-купе 001, во всех комплектациях за исключением Luxury прибавила 2,2 процента спустя всего месяц после запуска.

У Belgee подорожанием отметились обе модели, предствевленные в России, — это Х50, который прибавил 1,6 – 3,9 процента, и Х70 (+1,4 – 3,9 процента).

Сhery тоже отметилась ростом цен: подорожали Arrizo 8 (+0,6 – 0,7 процента), Tiggo 4 Pro (+0,4 – 0,5 процента), Tiggo 7 Pro Max (+1,5 – 2,7) и Tiggo 8 Pro Max (+0,2 – 1,0 процента). В сторону повышения изменилась стоимость моделей Omoda — кроссовер С5 подорожал на 1,1 – 2,2 процента, а седаны S5 и S5 GT — на 2,5 и 2,1 процента соответственно. У Exeed кроссовер RX в версиях Platinum, Premium и Flagship прибавил в цене 1,1 – 1,2 процента, обновленный TXL — 1,3 – 1,5 процента, а рестайлинговый VX в комплектации President — 0,8 процента. Наконец, кроссовер LX в версии Prestige Plus подорожал на 12,0 процента, а рестайлинговый LX (во всех комплектациях, кроме Business) — на 8,4 – 9,6 процента.

На сайте Jaecoo изменилась стоимость кроссовера J7, но только в базовом исполнении Urban и топовом Supreme-V, — она выросла на 1,8 и 1,3 процента соответственно. Другой кроссовер марки, J8, стал дороже во всех комплектациях на 1,0 – 1,1 процента. Внедорожник Jetour T2 прибавил 5,3 – 6,3 процента.

Changan внес корректировки в пройс-листы CS55 Plus (+3,6 – 3,8 процента) и рестайлингового CS95 в двух комплектациях, Tech и Black Edition Tech (+2,3 процента). В линейке Haval подорожали кроссовер H3 (+1,6 – 1,9 процента) и внедорожник H9 (+ 2,1 – 2,3 процента во всех версиях, кроме Premium 2,4D). У бренда Tank на 1,0 – 1,2 процента увеличилась цена внедрожника 300 и на 0,8-1,6 процента — «пятисотого».

Выше стала и стоимость Lada Vesta, но лишь потому, что в список оснащения модели вернулись некоторые опции. Это увеличило цену на 0,6 – 5,3 процента в зависимости от комплектации и типа кузова.

Снижением цен отметились всего три модели: это КамАЗ Компас 5, который подешевел на 7,9 – 14,8 процента, DFSK ix7 (-10,0 процента) и Evolute i-Pro (-4,7 процента).

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