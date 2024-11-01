Эксперт объяснил, почему в России не стоит ждать автомобили ушедших брендов

Итоги продаж автомобилей в третьем квартале 2024 года в Китае показали, что местные автомобилисты все чаще предпочитают отечественным машины импортным. В Поднебесной упали продажи европейских BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, японских Mitsubishi и Toyota, американских Ford, GM и Tesla. Многие эксперты оптимистично считают, что "лишние" автомобили мировых брендов с китайского рынка будут массово поступать в Россию, что приведет к обрушению цен на них.

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Однако у экспертов портала "АвтоВзгляд" иное мнение. Никуда не денутся санкции: если европейцы или японцы не смогут продавать авто в КНР, вряд ли они будут искать новые рынки сбыта в России.

Вторая причина, по которой не стоит ждать массового "нашествия" авто мировых брендов - кризис продаж, рентабельности и производства. Ряд европейских компаний (например, Volkswagen) закрывают свои заводы, прибыли у автопроизводителей падают. И даже когда у европейских компаний снизились продажи в Европе, в Россию они не вернулись.

Третье - даже если на российский авторынок вернутся ушедшие бренды и обеспечат автомобилями все дилерские центры и склады, цены глобально не снизятся. Чудес, когда машина дорожает, а потом дешевеет, не бывает - исключением могут быть разовые маркетинговые акции.

Ранее "РГ" писала, что власти Китая просят своих автопроизводителей отказаться от планов в Европе.