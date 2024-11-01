Брутальный кроссовер Geely Cowboy стал серийным

В Китае началось серийное производство новинки Geely. Cowboy — это переднеприводный паркетник с дизайном хардкорного внедорожника. За основу взяли модель Icon, теряющую популярность в Китае: автомобилю доработали экстерьер, придав ему более брутальный вид, установили бокс на пятой двери и багажник на крыше для походного оборудования. Как сообщает СarNewsChina, стоить новинка будет чуть дороже исходного Icon — примерно от 100 тысяч юаней против 96,9 тысячи (1,36 миллиона и 1,3 миллиона рублей соответственно).

© Motor.ru

Первые Cowboy показали в середине октября. Тогда Geely поделилась фотографиями кроссовера в полном «обмундировании», с дополнительными боксами, светотехникой на крыше и специальными ручками на капоте. Аксессуары продаются отдельно (включая внедорожные шины AT), «базовый» же Ковбой сходит с конвейера лишь с дополнительным боксом, стилизованным под кофр запасного колеса, накладками на бамперах и арках, а также рейлингами на крыше.

© Geely

Площадь грузового пространства на крыше составляет 1,3 квадратных метра, а максимальная нагрузка — 50 килограммов. На выбор предложены четыре цвета кузова: коричневый, зеленый, белый и черный.

Сowboy чуть крупнее Icon — длиннее, выше и шире (4442/1860/1770 против 4350/1815/1620), колесная же база осталась неизменной и составляет 2,64 метра. В салоне — 8,8-дюймовая цифровая панель приборов и 14,6-дюймовый центральный экран с разрешением 1920×1080.

Под капотом у модели 1,5-литровый двигатель мощностью 178 лошадиных сил, который работает с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Привод только передний, как и у Icon.

Между тем, Geely Icon, который так и не добрался до российского рынка, теряет популярность в Китае. В сентябре модель разошлась на домашнем рынке в количестве 465 штук, что на 72,6 процента меньше, чем в том же месяце 2023 года, и на 41,1 процента ниже результата августа 2024-го. С января по сентябрь совокупные продажи Geely Icon составили 6888 экземпляров.