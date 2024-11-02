Стало известно, сколько «Москвичей» было продано в октябре

В октябре 2024 года автозавод «Москвич» реализовал 2,4 тыс. автомобилей, из которых более 130 пришлось на лифтбэки «Москвич 6» и более сотни — на электромобили «Москвич 3е». Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу завода.

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«По итогам 10 месяцев 2024 года в России продано почти 18 тыс. автомобилей «Москвич», в том числе более 1,7 тыс. лифтбеков «Москвич 6» и свыше 1,1 тыс. электромобилей «Москвич 3е»», — отмечается в сообщении.

Годом ранее, в октябре 2023 года, продажи автомобилей «Москвич» за месяц составили 1,6 тыс. единиц. Продажи «Москвичей» в октябре 2024-го увеличились в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года в 1,5 раза.