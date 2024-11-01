Great Wall привез в Россию новые минивэны Wey. На парковке одного из московских дилерских центров обнаружили минивэны Wey 80. Их фотографию опубликовал портал Quto. Это не параллельный импорт: материнский концерн Great Wall уже получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое позволяет официально продавать вэн на российском рынке. Ориентирован он будет на зажиточных клиентов, готовых выложить от восьми миллионов рублей.

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Судя по ОТТС, в семиместном варианте длина Wey 80 превысит пять метров, а колесная база будет больше трех метров. Будет и роскошная шестиместная модификация с «капитанскими» креслами на втором ряду и просторным салоном. Ее длина растянется до 5,4 метра, а колесная база — до 3,27 метра.

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Силовая установка безальтернативная — это заряжаемый гибрид на базе 1,5-литрового турбомотора мощностью 156 лошадиных сил, работающего в тандеме с двумя электродвигателями. Общая отдача в стартовом исполнении составит 487 лошадиных сил (762 Нм).

В «топовом» варианте, как ни странно, мощность будет меньше — 458 сил. Зато такой Wey 80 получит увеличенный аккумулятор и сможет проехать на электротяге 170 километров вместо 140.

Обе версии минивэна выйдут на российский рынок одновременно. Ожидается, что случится это до конца ноября. Сейчас в линейку Wey в России входят две модели — кроссоверы 05 и 07. Последний, более крупный и дорогой, представили в сентябре.