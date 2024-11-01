Энтузиаст построил двухэтажный мобильный отель

Представьте, как вы просыпаетесь однажды утром, и вместо привычного шума машин за окном слышите только звуки моря, когда волны нежно накатываются на берег. И все это только для вас.

© Carakoom

Дамы и господа, любители активного отдыха, особенно серфингисты и те, кто мечтает научиться серфингу, уделите мне минуту вашего внимания, чтобы узнать немного о Truck Surf Hotel (TSH) — уникальном сочетании экспедиционного автомобиля и гостиницы, которое предлагает необычные дорожные приключения.

История TSH началась в 2017 году, когда идея мобильного образа жизни пришла в голову Эдуардо и Даниэле, увлеченным любителям серфинга. У обоих за плечами — богатый опыт в этом виде спорта, и можно сказать, что это было лишь вопросом времени, прежде чем их мечта станет реальностью.

Truck Surf Hotel — это передвижной отель, основанный на грузовике Mercedes-Benz Actros. Это транспортное средство часто используется в качестве платформы для создания одних из самых впечатляющих экспедиционных автомобилей в мире.

Как видно, этот Actros спроектирован как двухэтажное мобильное жилище, которое раскрывается, когда отель прибывает к месту для серфинга.

Отель укомплектован всеми необходимыми удобствами для того, чтобы обеспечить атмосферу домашнего уюта. Конечно, здесь есть все стандартные услуги отеля, но также есть и средства автономности, позволяющие длительное время находится без внешнего источника электропитания и воды.

На первом этаже гости TSH могут расслабиться, наслаждаясь вином и ужином после активного дня на воде. Здесь есть обеденный стол на десять человек и полностью оснащенная кухня.

Кроме того, на этом уровне установлены проектор и звуковая система, если кто-то захочет пересмотреть отснятые в тот день моменты.

Здесь также находится ванная комната и выход на наружную террасу, где можно насладиться видом на океан и отдохнуть в креслах-мешках, общаясь с друзьями за чашкой кофе или чая.

Теперь перейдем ко второму этажу. Здесь находятся четыре комнаты с двухъярусными кроватями и люкс с двуспальной кроватью в одном конце.

Понимаю, что двухъярусные кровати могут показаться не самым роскошным вариантом размещения, однако это единственный способ разместить много комнат на одном этаже.

Теперь давайте поговорим о том, куда поехать и сколько это будет стоить. Если у вас уже есть некоторые навыки серфинга, за €790 вы можете отправиться в семидневное путешествие в Truck Surf Hotel в низкий сезон.

В высокий сезон цена повышается до €920 на человека в общем двухместном номере или в тех двухъярусных комнатах, о которых я упоминал.

Если вам нужно научиться основам серфинга, то стоимость составит €925 в низкий сезон и €1070, когда волны более подходящие для новичков.

Но самым привлекательным вариантом является групповая аренда, когда группа друзей может арендовать TSH всего за €4755 во время низкого сезона и €5500 в высокий сезон.