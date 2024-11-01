Эксперт рассказал, что выбрать на "вторичке" вместо легендарной Toyota Camry

Портал "Автовзгляд" назвал конкурентов легендарной Toyota Camry. По словам экспертов, соревноваться с автомобилем, прозванным в народе "божественным" или "седаном № 1", крайне непростая задача.

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Но тема для разговора возникла не просто так: покупка подержанной Camry сегодня - очень дорогое удовольствие. Неплохой, еще живой седан в кузове XV55 будет стоить от 1,6 млн рублей, а за XV70 придется отдать минимум 3 млн рублей.

Какие же есть альтернативы у Toyota? Можно назвать 3,5 литрового "японца" Nissan Teana. На данный момент его можно приобрести на вторичном рынке в пристойном состоянии и с малым количеством владельцев. При этом встанет он новому хозяину в 1,25-1,35 млн рублей. С таким бюджетом найти приличную Camry попросту невозможно.

Вторая машина, к которой следует хорошенько присмотреться - это Mazda6. Модель есть на рынке, цена начинается от 1 млн рублей, но за эту стоимость вы можете получить более визуально привлекательный автомобиль, чем отдав под 2 млн рублей за "Камри". Здесь вы не найдете 3,5-литрового двигателя, но во всем остальном Mazda6 не сильно уступает Toyota.

Почетное третье место достается Ford Mondeo. Стоило бы упомянуть и Honda Accord, но их мало на рынке за вменяемые суммы. "Форд" IV и V поколений можно будет приобрести в диапазоне от 1 до 1,5 млн рублей. При этом эксперты советуют избегать дизельных машин, так как они дороже в содержании.