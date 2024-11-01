Проект дублера Щелковского шоссе в Подмосковье заморожен

Решения по реконструкции подмосковного Щёлковского шоссе у властей нет. Пресс-служба Росавтодора заявила о том, что работа над созданием плана дублера Щёлковского шоссе в Московской области всё ещё приостановлена. В пятилетнем плане дорожной деятельности до 2028 года проект не предусмотрен.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявлял, что в настоящее время «рассматривается в том числе решение построить на эстакадах» первый участок дублёра. Другие детали не были озвучены.

Щёлковское шоссе — трасса федерального значения, и власти Московской области отношения к ней не имеют. Но глава региона часто комментирует проект. Так, в этом феврале он обещал жителям «найти решение».

Щёлковское шоссе — одна из самых перегруженных дорог Подмосковья. Уже более десяти лет идут разговоры о постройке дублёра. Одним из предлагаемых проектов стала прокладка дороги по территории национального парка «Лосиный остров», но это вызвало массовые протесты активистов. Власти при участии дорожников и экологов пытаются найти выход, который устроил бы всех.

В феврале этого года проект был заморожен на неопределенный срок.