Rolls-Royce официально подтвердили качество моторных масел Rolf

Моторные масла Rolf Krafton получили официальное одобрение MTU – бренда энергетических решений Rolls-Royce Power Systems.

© Колеса.ру

Соответствие требованиям MTU и Rolls-Royce означает признание масел Rolf Krafton S7 M эффективными для технического обслуживания современных высоконагруженных дизельных двигателей и специальной техники, отвечающей самым современным экологическим требованиям стандарта Евро-5.

Одобрение позволяет применять моторное масло Rolf Krafton вязкостью 10W-40 в современных двигателях MTU для коммерческого транспорта, в том числе Mercedes-Benz, MAN, Scania и Volvo. Масло Rolf Krafton S7 M 10W-40 является полностью синтетическим и создано на основе многофункционального пакета современных присадок.