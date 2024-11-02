$97.44+0.42105.84+0.32
Войти в почту

Стало известно, во сколько обойдется россиянину содержание Jaecoo J7

Стоимость владения китайским кроссовером Jaecoo J7 для автомобилиста из Москвы составит 2,2 млн рублей за пять лет, подсчитало маркетинговое агентство НАПИ.

Стало известно, во сколько обойдется содержание Jaecoo J7 в России
© газета.ру

В год эксплуатационные расходы, включая затраты на обслуживание, ремонт, заправки и страховки, составят 431,3 тыс. рублей. При среднегодовом пробеге в 15 тыс. км владелец J7 потратит за пять лет на регламентное обслуживание машины 134 тыс. рублей, на ремонт — еще 57 тыс. рублей. Страхование каско для такой машины обойдется в 338 тыс. рублей, ОСАГО — в 102 тыс. рублей. Еще 369 тыс. рублей составляют затраты на бензин.

Утрата стоимости для Jaecoo J7 за пять лет оценена в 1 млн рублей при первоначальной цене нового автомобиля в 2,47 млн рублей.

Автоновости
Транспортный налог