Стало известно, во сколько обойдется содержание Jaecoo J7 в России

Стоимость владения китайским кроссовером Jaecoo J7 для автомобилиста из Москвы составит 2,2 млн рублей за пять лет, подсчитало маркетинговое агентство НАПИ.

© газета.ру

В год эксплуатационные расходы, включая затраты на обслуживание, ремонт, заправки и страховки, составят 431,3 тыс. рублей. При среднегодовом пробеге в 15 тыс. км владелец J7 потратит за пять лет на регламентное обслуживание машины 134 тыс. рублей, на ремонт — еще 57 тыс. рублей. Страхование каско для такой машины обойдется в 338 тыс. рублей, ОСАГО — в 102 тыс. рублей. Еще 369 тыс. рублей составляют затраты на бензин.

Утрата стоимости для Jaecoo J7 за пять лет оценена в 1 млн рублей при первоначальной цене нового автомобиля в 2,47 млн рублей.