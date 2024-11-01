Эксперт рассказал о надежном Honda CR-V за 1,2 млн рублей

Не только внедорожниками с могучими V8 едиными представлены списки самых надёжных автомобилей на планете. В сегменте кроссоверов тоже есть выносливые модели, которые проектировались инженерами, а не маркетологами. В их числе - Honda CR-V. Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев рассказал о плюсах и минусах этого популярного когда-то в России "японца".

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Больше половины представленных на вторичном рынке Honda CR-V - в возрасте 12-13 лет и с пробегами до 200 тысяч км, пишет по итогам изучения рынка б/у авто эксперт издания. Диапазон цен на авто - 1,2-2,2 млн рублей, при этом пробег не всегда сильно влияет на стоимость.

В России предлагались Honda CR-V с двигателями 2.0 и 2.4 литра. Ресурс первого средний - около 300 тысяч км, по данным ISeeCars, старший мотор способен пройти 400 тысяч км.

"Пока двигатель 2.4 не подружили с вариатором (в 2014-м), работал он с пятиступенчатым автоматом исключительной выносливости. Так что вполне допустимо, что этот дуэт - подлинный долгожитель", - говорит Зиновьев.

В России модели Honda представлены официально, в том числе кроссовер CR-V .