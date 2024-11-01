В Казахстане удивились стоимости новой Toyota Camry

Казахстанцев расстроила стоимость седана Toyota Camry 80. Продажи новинки стартовали первого октября: в базовой версии новинка стоит 18 790 000 тенге, что равнозначно 3 730 000 рублей. Редакция Quto спросила одного из локальных дилеров, как клиенты приняли свежее поколение без преувеличения культовой модели.

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По словам собеседника редакции, потенциальные покупатели удивлены ценами: приобретают «восьмидесятку» только настоящие фанаты модели. При этом некоторые предпочитают купить «серую» машину китайского производства вместо «официальной» японской — такие обходятся существенно дешевле.

Жители республики вместо «Тойоты» предпочитают корейских одноклассников. Так, например, Hyundai Sonata реально приобрести на треть дешевле: в базовой версии автомобиль стоит 12 591 000, а в топовой — 17 361 000 тенге.

В автосалонах Kia вместо самой простой Camry можно купить большой кроссовер Sorento: со 180-сильным 2,5-литровым мотором, 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом модель предлагается за 18 690 000 тенге.

И продолжая тему. На 500 000 рублей дешевле: в Казахстане стартовали продажи нового внедорожника Haval H5. К нашим соседям решено поставлять лишь бензиновую версию.