Представлен Ford F-150 FP700S – наследник легендарного Ford F-150 SVT Lightning

Компания Ford подготовила к грядущему тюнинг-шоу SEMA (будет проходить с 5 до 9 ноября в Лас-Вегасе) несколько интересных новинок, одна из которых — Ford F-150 FP700S, представляющий собой конверсию «рабочей лошадки» Ford F-150 XL с однорядной кабиной в «уличного забияку» с 710-сильным 5,0-литровым V8.

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Сегодня под именем Lightning компания Ford предлагает электрическую версию пикапа F-150, которая бодро ворвалась на рынок в 2022 году, но быстро растеряла свой потенциал из-за начавшегося в прошлом году глобального замедления спроса на электромобили. Вчера стало известно о том, что выпускающий Ford F-150 Lightning завод Rouge Electric Vehicle Center в Дирборне (США, штат Мичиган) отправится в простой с 18 ноября по 6 января из-за недостаточного спроса на электропикап, на него сейчас приходится всего 3,6% продаж семейства Ford F-Series.

Между тем старожилы и петролхеды хорошо понят классический, бензиновый Ford F-150 SVT Lightning — это мощная дорожная версия пикапов Ford F-150 девятого и десятого поколений.

Каноническим считается SVT Lightning на базе десятого поколения Ford F-150, этот Lightning выпускался с 1999 по 2004 год и оснащался 5,4-литровым компрессорным V8 Triton, выдававшим 365-385 л.с. в зависимости от года выпуска. Вся мощность передавалась на задние колёса через 4-ступенчатый гидромеханический «автомат». Ford F-150 SVT Lightning предлагался только в коротком кузове с однорядной кабиной, имел спортивную подвеску, задний самоблок и ряд других технических и косметических особенностей. Сегодня классический Ford F-150 SVT Lightning высоко ценится коллекционерами.

Подготовленный к выставке SEMA Ford F-150 FP700S — это, по сути, реинкарнация классического Ford F-150 SVT Lightning, подготовленная подразделением Ford Performance в рамках новой программы Ford Custom Garage, она позволяет существенно модифицировать стоковые машины с помощью готовых и тщательно подобранных комплектов деталей, при этом заводская гарантия сохраняется. То есть FP700S — это комплект деталей для превращения стокового заднеприводного Ford F-150 XL Regular Cab (однорядная кабина) в масл-трак.

В комплект FP700S входят 3,0-литровый приводной нагнетатель Whipple со всеми необходимыми для инсталляции комплектующими, позволяющий увеличить отдачу 5,0-литрового бензинового V8 c 405 л.с. и 556 Нм до 710 л.с. и 800 Нм, спортивная выхлопная система Borla, набор деталей для занижения подвески, 22-дюймовые колёса с бронзовыми ободками, шины Michelin Primacy LTX размерности 275/50 R 22, сплиттер под передним бампером, новые решётки на передних крыльях, спойлер на крыше кабины, спойлер на откидном борту кузова, набор декоративных наклеек с чёрно-бронзовой графикой и табличка с надписью FP700S для передней панели салона.

Цена Ford F-150 FP700S пока не объявлена, исходный Ford F-150 XL Regular Cab сейчас стоит в США от 39 060 долларов, включая доставку.