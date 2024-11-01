Infiniti показала особую версию QX80 для вечеринок

Infiniti показала внедорожник QX80 с переосмысленным багажником. Для предстоящей выставки тюнинга SEMA люксовый бренд Nissan приготовил особенную версию нового QX80 под названием Autograph Lounge. Концепт получил роскошное оборудование и аксессуары для отдыха, встроенные в багажник. В американском английском такую переделку обозначают термином tailgating (от tailgate — «задняя дверь»). Публичный дебют шоу-кара состоится с 5 по 8 ноября в Лас-Вегасе.

© Motor.ru

В багажнике Autograph Lounge разметили телевизор и дополнительные динамики премиальной аудиосистемы американской Klipsch. Вся конструкция обтянута бордовой натуральной кожей с ромбовидной строчкой.

Ниже находятся два выдвижных ящика. В них размещены отсеки для бутылок с водой и вином, а также для посуды — бокалов, тарелок, столовых приборов и штопора.

© Infiniti USA

© Infiniti USA

© Infiniti USA

© Infiniti USA

© Infiniti USA

© Infiniti USA

Багажником отличия от «обычного» QX80 не ограничиваются. Внедорожник выкрасили в матовый серый и оснастили 24-дюймовыми колесными дисками особого дизайна с красными акцентами и плавающими центральными колпаками. Также концепту положена пневматическая подвеска с лифт-комплектом.

Под капотом QX80, представленного весной 2024 года, — 3,5-литровая «битурбошестерка». В спецификации для рынка США она выдает 456 лошадиных сил и 699 Нм крутящего момента. Мощность V6 на 51 силу больше, чем у ушедшей «восьмерки» 5.6, которой комплектовался QX80 прошлой генерации. Крутящий момент увеличен на 139 Нм.

Стоимость QX80 стартует с 82 450 долларов США (примерно восемь миллионов рублей), без учета цены доставки, за которую берут еще около двух тысяч. Топ-вариант Autograph, который лежит в основе концепта, стоит внушительные 110 595 долларов (10,8 миллиона).