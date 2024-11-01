В Россию прибыла партия автомобилей новой марки Exlantix

В Москве замечены премиальные электрокары марки Exlantix. Автовоз, загруженный машинами, редакция Quto заметила на одной из подъездных дорог Дмитровского полигона: на прицепе стоят электрические седаны Exlantix ES и гибридные кроссоверы Exlantix ET. Все автомобили — белого цвета. Напомним, что Exlantix является подразделением китайского автогиганта Chery.

© Exlantix

Можно было бы логично предположить, что автомобили направляются на сертификационные испытания, но Exlantix ES некоторое время назад благополучно получил заветный сертификат. Продажи должны открыться после новогодних каникул.

© Quto.ru

Электрокар оснащается двухмоторной силовой установкой суммарной отдачей 480 лошадиных сил. Питаются агрегаты от 82-киловаттного аккумулятора, на полном заряде которого машина способна проехать до 530 км.

Одновременно появится и соплатформенный кроссовер Exlantix ET. Ему полагается силовая установка, состоящая из 1,5-литрового турбомотора и двух электродвигателей отдачей 469 л.с. каждый. Тяговый аккумулятор имеет ёмкость 43 кВт·ч.

Обещано, что обе машины будут иметь отделку салонов дорогой кожей, панорамные крыши, двойные стекла и трёхзонные системы климат-контроля. Голосовое управление медиасистемо реализовано на русском языке.

И продолжая тему рыночных новинок. В России прошла презентация обновлённого кроссовера Chery Tiggo 4. Главное отличие рестайлингового варианта — в передней оптике от старшей модели Tiggo 7 Pro Max.