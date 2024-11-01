В Россию прибыла партия автомобилей новой марки Exlantix
В Москве замечены премиальные электрокары марки Exlantix. Автовоз, загруженный машинами, редакция Quto заметила на одной из подъездных дорог Дмитровского полигона: на прицепе стоят электрические седаны Exlantix ES и гибридные кроссоверы Exlantix ET. Все автомобили — белого цвета. Напомним, что Exlantix является подразделением китайского автогиганта Chery.
Можно было бы логично предположить, что автомобили направляются на сертификационные испытания, но Exlantix ES некоторое время назад благополучно получил заветный сертификат. Продажи должны открыться после новогодних каникул.
Электрокар оснащается двухмоторной силовой установкой суммарной отдачей 480 лошадиных сил. Питаются агрегаты от 82-киловаттного аккумулятора, на полном заряде которого машина способна проехать до 530 км.
Одновременно появится и соплатформенный кроссовер Exlantix ET. Ему полагается силовая установка, состоящая из 1,5-литрового турбомотора и двух электродвигателей отдачей 469 л.с. каждый. Тяговый аккумулятор имеет ёмкость 43 кВт·ч.
Обещано, что обе машины будут иметь отделку салонов дорогой кожей, панорамные крыши, двойные стекла и трёхзонные системы климат-контроля. Голосовое управление медиасистемо реализовано на русском языке.
И продолжая тему рыночных новинок. В России прошла презентация обновлённого кроссовера Chery Tiggo 4. Главное отличие рестайлингового варианта — в передней оптике от старшей модели Tiggo 7 Pro Max.