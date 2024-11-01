Ford в очередной раз ставит на паузу производство электрических пикапов

Ford ставит на паузу выпуск электрических пикапов из-за плохого спроса. Модель F-150 Lightning не будет производиться на заводе в Мичигане с середины ноября по январь 2025 года, сообщает Ford Authority. Для электрического пикапа это будет уже второй простой в текущем году. Причина в том, что продажи идут хуже, чем рассчитывал автопроизводитель, и приостановка производства — это одна из мер по снижению объемов выпуска. Ранее Ford объявил, что вдвое снизит количество выпускаемых F-150 Lightning, а весной на предприятии прошли массовые сокращения.

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В феврале 2024 года завод в Мичигане простаивал девять недель, в марте на предприятии сократили две трети рабочих, а теперь стало известно, что производство F-150 Lightning будет остановлено во второй раз — с 15 ноября 2024 года по 6 января 2025-м. Модель, которая некогда была самым продаваемым электрическим пикапом на рынке США, хоть и демонстрирует рост продаж по сравнению с прошлым годом (+86 процентов, 22,8 тысячи машин), но все же не оправдывает ожидания: Ford приходится корректировать объемы выпуска в соответствии с текущей ситуацией на рынке.

F-150 Lightning дебютировал летом 2021 года, а серийное производство запустили в апреле 2022-го. Завод Rouge Electric Vehicle в Дирборне, штат Мичиган, расположен на территории исторического производственного комплекса Ford River Rouge. Выпуск пикапов организован таким образом, что сборочная линия в ее традиционном понимании отсутствует. Вместо нее используются беспилотные транспортные платформы, которые возят машины от одного сборочного участка до другого. На строительство «завода в заводе» Ford потратил 950 миллионов долларов.

На этапе приема заказов модель пользовалась ажиотажным спросом. Сначала были забронированы все доступные версии F-150 Lightning с ценником от 39,9 тысячи долларов, следом закончились и более дорогие версии, которые продавали за 52,9-90,8 тысячи долларов. Но позже спрос на электрические пикапы (как и электромобили в целом) начал снижаться.