Эксперт рассказал, как подготовить кузов машины к суровым морозам

Руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин рассказал "Российской газете", что подготовку автомобиля к зиме проводят многие автовладельцы: меняют шины на шипованные, едут на диагностику, заливают техжидкости по сезону. Однако далеко не все автовладельцы знают и уж тем более проводят подготовку кузова машины к суровым российским морозам.

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"Этим этапом подготовительных работ точно не стоит пренебрегать. Он может не только сохранить товарный вид автомобиля, продлить срок беспроблемной эксплуатации кузова, но и защитить от таких неприятных явлений зимы, как реагенты и песок на дороге, избыток влаги и наледи из-за перепадов температур.

Я рекомендую начать подготовку кузова к холодным месяцам с осмотра авто снизу - на подъемнике или яме. Важно определить, есть ли повреждения различных защитных кожухов, подкрылок, тормозных трубок, а также защиты двигателя. Именно эти элементы помогают избегать механических повреждений узлов и агрегатов автомобиля. Перед зимой они должны быть в полном порядке, неисправные и поврежденные необходимо заменить.

Не лишним будет почистить внутренние полости машины: ланжероны, пороги. За лето туда могла набиться грязь, пыль, которая в осенне-зимний период начинает мокнуть, уплотняться, что ведёт к коррозии металла. Эти полости необходимо тщательно продуть и прочистить. Хорошей профилактикой будет добавить антикоррозионные составы в пороги и другие вскрытые полости. Это может сделать сам автовладелец, процедура не сложная. Потребуется лишь теплый гараж, а средства продаются в специализированных магазинах.

Рекомендую обязательно обратить внимание на "дворники". Перед зимой их лучше поменять. Кроме того, полезно смазать специальным средством все замки дверей, капота и багажника. Зимой повышенное количество конденсата собирается в этих механизмах, они начинают хуже работать.

Далее обязательно осматриваем кузов снаружи, оцениваем состояние лакокрасочного покрытия автомобиля. При наличии ржавчины, даже небольших пятен, необходимо обработать место преобразователем ржавчины, далее обезжирить и подкрасить краской, которая соответствует цвету автомобиля, или любой универсальной (чёрной, серебристой).

Кроме того, можно "подтомонить" (то есть залить краской конкретные повреждения, не восстанавливая все слои) все сколы на кузове, чтобы не появилась ржавчина сразу после долгой зимы. Особое внимание на пороги - они наиболее подвержены негативному воздействию климата и дорожных реагентов", - отметил специалист.

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